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Глава Роспотребнадзора сообщила в понедельник, 28 сентября, о количестве москвичей, имеющих антитела к коронавирусной инфекции.

Согласно её заявлению, в столице антитела есть примерно у 24-25% населения. Исследования, как она отметила, начались ещё в конце июня, и было видно, что в разных субъектах страны иммунитет у людей вырабатывается по-разному. В основном это зависит от того, сколько людей переболели с проявлением каких-либо симптомов, а сколько – вообще без них.

Отмечается, что в исследовании в основном были задействованы люди, которые не болели коронавирусом.

Также сообщается, что в Калининграде антитела есть у 50% населения, в Ленобласти в июне антитела имелись у 19%, в сентябре – у 40%.

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