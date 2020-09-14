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Часто при покупке телефона люди задумываются, какой смартфон выбрать. В данной статье рассказывается про некоторые преимущества и недостатках iPhone. Но прежде, чем говорить об Айфоне, хотелось бы рассказать о сервисе eSIM online. Благодаря ему, можно сравнить тарифные планы для мобильных данных и найти подходящий. Очень удобный интерфейс и рейтинги, позволят каждому разобраться с использованием.

Преимущества:

  1. Корпус. Хорошее качество материала, телефон способен выдержать практически любое испытание. Достаточно тонкий (у модели iPhone 4 составляет всего 9,3 мм), приятный на ощупь.
  2. Экран. Высокая яркость и четкость дисплея, отличное, а главное не размытое, изображение. Зачастую дисплей защищен от повреждений.
  3. Высокая мощность. Почти все приложения работают быстро и качественно, зависания и глюки крайне редки при отсутствии проблем.
  4. Звук. Хорошая громкость, сам звук чистый, не фонит.
  5. Камера. Отличное качество фотографий. Камерой можно пользоваться даже в темное время суток.
  6. Постоянные обновления. Регулярно телефон можно обновлять, независимо от оператора и модели.
  7. Приложения. Большинство приложений можно скачать как и с App Store, так и с Play Market. Однако у владельцев iPhone выбор больше, работа лучше.
  8. ПО. При покупке пользователь получает лишь проверенную и безопасную оперативную систему. Apple не предусматривает установление ненужных программ, которыми владелец, возможно, даже не станет пользоваться.
  9.  Хороший интерфейс. Все продумано до мелочей, разобраться с работой телефона может практически каждый.

Недостатки.

  1. Слабый аккумулятор. Обычно батарея садится к концу дня, даже если человек не особо много пользовался устройством.
  2. Стоимость. Практически каждая модель сразу после выхода стоит достаточно дорога, хоть цена постепенно и снижается. Потому такую покупку сможет позволить не каждый человек.
  3. Невозможность установить две СИМ-карты. Да, в некоторых новых телефонах появляется возможность использовать eSIM, но, например, в России это пока недоступно.
  4. Закрытость и защищенность ОС. С одной стороны, это безопасность, но с другой – прекращают работать некоторые приложения. Часто пользователям приходится ставить Jailbreak, при этом лишаясь гарантии на смартфон.
  5. Использование iTunes. К iPhone нельзя подключить флешку и установить музыку. Все проходит только через официальное приложение.

При покупке устройство надо прекрасно понимать все преимущества и недостатки телефона. Удобно ли использовать iPhone или лучше присмотреться к другим моделям, каждый пользователь решает сам, основываясь на своих предпочтениях.

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