Игорь Курдин, командир одной из атомных подлодок ВМС РФ, сообщил, что в случае глобального конфликта и использования баллистических ракет субмарину тут же обнаружат и уничтожат.

Согласно его словам, получив соответствующий приказ, экипаж АПЛ не сможет поменять курс, скорость перемещения или глубину. Чтобы противостоять возможному врагу, ему придется лишь применять торпеды и системы гидроакустики. Маневрировать при этом нельзя. В результате вероятность быть уничтоженным значительно возрастет.

Капитан первого ранга добавил, что сложнее всего выполнять боевые задачи в районе Арктики, так как подлодка не способна осуществлять пуск ракет, находясь подо льдом. Для начала ей нужно всплыть, проломив ледяной слой и потеряв свое главное преимущество – незаметность.