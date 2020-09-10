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Игорь Курдин, командир одной из атомных подлодок ВМС РФ, сообщил, что в случае глобального конфликта и использования баллистических ракет субмарину тут же обнаружат и уничтожат.

Согласно его словам, получив соответствующий приказ, экипаж АПЛ не сможет поменять курс, скорость перемещения или глубину. Чтобы противостоять возможному врагу, ему придется лишь применять торпеды и системы гидроакустики. Маневрировать при этом нельзя. В результате вероятность быть уничтоженным значительно возрастет.

Капитан первого ранга добавил, что сложнее всего выполнять боевые задачи в районе Арктики, так как подлодка не способна осуществлять пуск ракет, находясь подо льдом. Для начала ей нужно всплыть, проломив ледяной слой и потеряв свое главное преимущество – незаметность.

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