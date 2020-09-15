Хакерам из группировки Malsmoke удалось устроить атаку на компьютеры пользователей порносайтов.

Как сообщается, им удалось встроить вредоносную рекламу на сайтах с фильмами для взрослых. Эта реклама отправляла пользователей на сайт, на котором содержится набор эксплоитов. После этого на компьютер устанавливают вирусные программы. Отмечается, что ранее хакеры устраивали атаки на малоизвестные сайты, однако недавно им удалось взломать один из самых крупных порносайтов xHamster.

При этом отмечается, что заражение вирусом происходило через уязвимости в браузере Internet Explorer, а также через Adobe Flash Player. Это позволило выяснить, что ещё множество людей используют устаревшие браузеры и программы. Пользователи более новых браузеров защищены намного лучше.