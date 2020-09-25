Директор института «Политическая сфера», занимающегося исследованиями на политические темы, Андрей Казакевич заявил, что 50% жителей Беларуси готовы объединиться с Россией. Такой результат дали социологические опросы, которые проводились в соседнем государстве.

Казакевич уточнил, что половина опрошенных, выступивших за создание союза, считают, что при этом РФ и Белоруссия должны остаться суверенными. Идею, согласно которой Беларусь станет частью России, поддержали лишь 10% участников опроса.

Практически такими же были результаты исследования, проводимого в апреле текущего года. Тогда лишь 28 процентов граждан высказались за то, что Беларусь должна сама выбирать свой путь, не обращая внимание на РФ. В нынешнем опросе 25 процентов проголосовали за вступление в ЕС. За создание Союза с РФ в обоих исследованиях выступили 50% жителей.