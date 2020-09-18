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В Иркутской области правоохранители задержали мужчину, совершившего преступление и пытавшегося уехать из региона. Он подозревается в избиении бывшей супруги.

Представители управления МВД по региону отмечают, что во вторник, 15 сентября, к ним пришло сообщение о том, что в кафе злоумышленник жестоко избил сотрудницу. Позднее стало известно, что обвиняемый является бывшим мужем пострадавшей. Его удалось задержать в Тайшете во время попытки уехать из области.

Согласно предварительным сведениям, между бывшими супругами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Мужчина серьезно ранил женщину, а затем вышел из заведения общепита. Полицейские отмечают, что тридцатилетний подозреваемый незаконно находится в России.

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