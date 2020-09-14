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В феврале 2019 года жительница Владимира стала жертвой нападения стаи бездомных собак. По разным данным, в ней было от 6 до 15 обозленных животных, которые набросились на женщину. Она потеряла сознание, однако ей повезло, так как неподалеку проходил патруль Росгвардии.

История получила продолжение, когда суд Фрунзенского р-она обязал городские власти выплатить женщине компенсацию за физический и моральный ущерб. Ответчик подал апелляционную жалобу, но она осталась неудовлетворенной. В ходе заседания областного суда было вынесено постановление о выплате пострадавшей 651 тысячу рублей. Из них 480 000 – это компенсация за причиненный моральный вред, а остальные – возмещение расходов на судебные издержки и независимые экспертизы.

Суд обязал выплатить эти средства управление ЖКХ Владимира. Известно, что женщина первоначально подавала иск на 2 миллиона к администрации города и ветеринарной клинике «Атлант и компании «Амест», осуществляющей отлов бродячих собак в городе.

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