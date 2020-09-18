В поселке Кузьмичи, расположенном в Волгоградской области, местный житель попытался убить свою жену, ударив ее ножом на глазах у восьмилетнего ребенка.

Согласно версии следователей, между супругами нередко возникали ссоры, причиной которых была ревность. Один из таких конфликтов случился вчера, 17 сентября, в утренние часы. После словесной перепалки женщина пошла вместе с дочкой в школу. Однако муж догнал их на автомобиле, а затем набросился с ножом на жену. Ударив ее несколько раз, мужчина убежал с места преступления.

Затем преступник возвратился, посчитав, что его супруга могла выжить. Он планировал добить ее, но ему помешали местные жители, пришедшие на помощь раненной женщине. Они задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь. В настоящее время за жизнь потерпевшей борются медики. Подозреваемого доставили в отдел полиции.