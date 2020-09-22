Во время учебно-тренировочного полета истребитель Су-30 потерпел крушение. Самолет упал в лесах Тверской области, поэтому жертвы и разрушения отсутствуют.

Представители пресс-службы ЗВО рассказали, что все члены экипажа остались живы. Они оперативно катапультировались и в данный момент находятся на аэродроме, на котором базируется их подразделение.

На месте чрезвычайного происшествия находится специальная комиссия, которая должна установить причины падения истребителя и расследовать все обстоятельства происшествия.

Самолет Су-30 совершил первый свой вылет в 1992 году. Это двухместный истребитель, предназначенный для решения широкого круга задач. Такие истребители в наше время используются в авиации Белоруссии и Армении, Алжира и Китая, других стран мира.