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На полигоне в Алешковском р-не, что под Херсоном (Украина) случилось чрезвычайное происшествие. По точно не установленным пока причинам погибло сразу 8 офицеров армии США, которые выступали в роли инструкторов для украинских военнослужащих.

Пока выдвигается две версии произошедшего. Первая гласит, что в бункер, в котором и находились военнослужащие, прибывшие из США для совместных учений Украина-НАТО, угодил артиллерийский снаряд. Вторая – транспортное средство, на котором американцы перемещались к месту боевых занятий, столкнулось с танком Т-72.

Представители правоохранительных органов утверждают, что информация о гибели военнослужащих, прибывших на учения из США, является фейком. В пресс-релизе на официальном сайте МВД Украины сообщается, что никаких происшествий с американскими военными не было, а обе упомянутые выше версии не соответствуют действительности.

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