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Пенсионный фонд проинформировал граждан РФ о льготах, которые положены некоторым категориям лиц, отработавшим 25 и более лет. Так к подобным привилегиям относится возможность уйти на пенсию при достижении упомянутого стажа, предоставляемая работникам строительной сферы.

Представители ПФР пояснили, что подобная возможность предусмотрена не для всех строителей, а лишь для тех, чьи профессии внесены в соответствующий список. К ним относятся, к примеру, профессионалы в области ремонта и реконструкции различных объектов, мастера, осуществляющие управление монтажными либо строительными работами.

Также после отработанных 25 лет на пенсию могут выйти специалисты по техническому перевооружению. Представителям всех вышеперечисленных профессий нужно документально подтвердить наличие стажа, а также доказать, что в течение четверти века человек работал на одной и той же должности.

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