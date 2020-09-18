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Певица Юлианна Караулова на своей странице в Instagram опубликовала новый пикантный снимок.

В кадре Юлианна предстала в облегающем платье с одним рукавом и открытой спиной. Платье имеет серебристо-голубой цвет, и весьма пикантную деталь – оно настолько открыто, что частично показывает грудь певицы, которую она демонстрирует нарочно, вытянув руки вперёд.

В подписи Караулова рассказала о некоторых моментах из своего детства, в том числе о первом поцелуе в 11 лет и о переломах – она заработала однажды шесть переломов в ноге, и даже ломала нос. А мальчику, с которым она целовалась, было уже 16 лет. Юлианна в шутку назвала его извращенцем и отметила, что даже не поняла тогда, что он делает.

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