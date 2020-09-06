Певица Наргиз прокомментировала дело Михаила Ефремова в эфире телеканала НТВ.

По её словам, поначалу ей было жаль актёра, но его поведение заставило её поменять своё мнение. Наргиз отметила, что Ефремов начал хамить родственникам погибшего Захарова. Судебный процесс, по её мнению, сейчас уже перерос в “какой-то балаган”.

Также Наргиз заявила, что Ефремов должен сидеть в тюрьме за убийство человека, и назвала его “больным человеком”, отметив, что это его собственная проблема, а не общества. А также проблема находящихся рядом с ним людей.

Сейчас певица уже хочет перестать следить за делом Ефремова, однако всё равно наблюдает за развитием событий. Приговор актёру суд озвучит 8 сентября. Как отмечается, прокурор запросил для него 11 лет колонии.