Комик Юрий Аскаров рассказал в социальных сетях о внезапно прерванном в Сочи концерте Владимира Винокура и Евгения Петросяна. По его словам, артисты комедийного жанра приехали в Краснодарский край, чтобы впервые после карантина выступить перед зрителями «вживую». Однако концерт был сорван из-за угрозы для жизни людей, находящихся в зале.

Аскаров рассказал, что прямо посреди концерта прибежал охранник и потребовал срочной эвакуации. Выступление Петросяна пришлось срочно прерывать. Артистов и зрителей в спешном порядке удалили из зала. Пострадавших, к счастью нет.

Зал тщательно обыскали сотрудники правоохранительных органов, но ни взрывного устройства, ни каких-либо других угроз им обнаружить не удалось. Аскаров считает, что телефонное сообщение, поступившее в полицию, было чьей-то хулиганской выходкой. Артисты, чье выступление оказалось прерванным, отнеслись к происходящему с юмором.