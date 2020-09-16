16 сентября, в день своего 75-летия, Евгений Петросян продемонстрировал своего полугодовалого сына от Татьяны Брухуновой.

Как сообщается, они стали родителями ещё в марте. За всё это время ни Петросян, ни Брухунова никак не прокомментировали новость, но и не опровергали её. Увидеть их с ребёнком или детским принадлежностями за всё это время также не удалось. Разве что ведущий Иван Ургант однажды косвенно подтвердил рождение сына, поздравив Петросяна с появлением наследника.

И вот, наконец, Петросян официально заявил о сыне, опубликовав его фото на своей странице в Instagram. Мальчика назвали Ваган.

На данный момент неизвестно, каким именно образом мальчик появился на свет – ещё с момента слухов о его рождении предполагалось, что ребёнка могла выносить суррогатная мама.