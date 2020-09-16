читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

16 сентября, в день своего 75-летия, Евгений Петросян продемонстрировал своего полугодовалого сына от Татьяны Брухуновой.

Как сообщается, они стали родителями ещё в марте. За всё это время ни Петросян, ни Брухунова никак не прокомментировали новость, но и не опровергали её. Увидеть их с ребёнком или детским принадлежностями за всё это время также не удалось. Разве что ведущий Иван Ургант однажды косвенно подтвердил рождение сына, поздравив Петросяна с появлением наследника.

И вот, наконец, Петросян официально заявил о сыне, опубликовав его фото на своей странице в Instagram. Мальчика назвали Ваган.

На данный момент неизвестно, каким именно образом мальчик появился на свет – ещё с момента слухов о его рождении предполагалось, что ребёнка могла выносить суррогатная мама.

Вам может понравиться

Похудевшая Лолита Милявская восхитила поклонников

Певица Лолита Милявская приняла участие в вечеринке по случаю дня рождения Армана… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.09.2020
  • читать 1 минуту

Онищенко рассказал о болезни, которая опаснее коронавируса

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, рассказал о болезни опаснее коронавируса.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.09.2020
  • читать 1 минуту

National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

В информагентстве The National Interest из США сообщили о том, что сотрудничество… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 сентября – пасмурно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 16 сентября – ясно, до 25 °C |