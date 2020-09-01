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Официальный сайт АТОР сообщил, что в настоящий момент туристы очень вяло бронируют туры на зиму. Основная причина кроется в постоянно появляющихся слухах о второй волне коронавируса.

Именно эти слухи оказывают негативное влияние на туристический рынок. Даже самые заядлые путешественники не рискуют бронировать туры, которые состоятся больше, чем через 10 дней. Статистика показывает, что на период после 20 сентября число бронирований упорно стремится к нулю

В то же время некоторые туристы все же планируют попутешествовать по России. К примеру, Санкт-Петербург сейчас вырвался в лидеры по количеству бронирований. Именно в Северной столице большинство любителей путешествий готовы провести зимний отпуск и особенно новогодние праздники.

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