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Увидеть красивые природные пейзажи, а также знаменитые религиозные достопримечательности Подмосковья можно со смотровых площадок, о которых рассказала пресс-служба регионального комитета по туризму. К примеру, Троице-Сергиева Лавра, которая располагается в городе Сергиев Посад, отлично просматривается с вышки на Блинной горе.

Чтобы познакомиться с Зарайском, совсем не обязательно часами ходить по городу. Достаточно взобраться на водонапорную башню, с которой отлично виден весь город. Кстати, самая башня также является местной достопримечательностью. Ее возвели в первые годы прошлого столетия, а недавно завершили реставрационные работы.

В качестве смотровой площадки часто используется и Маринкина башня, высота которой достигает тридцати метров. С нее открывается красивый панорамный вид на город Коломну, а также на памятник Дмитрию Донскому и знаменитую соборную площадь. Сама башня является частью Коломенского кремля – некогда мощной крепости, которая сейчас, к сожалению, практически полностью разрушена.

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