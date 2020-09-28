Адвокат Эльман Пашаев, который приобрел известность благодаря судебному процессу с участием Михаила Ефремова, ранее защищал еще одного достаточно скандального актера – Алексея Панина.

В том деле юристу пришлось спасать репутацию «звезды», засветившейся на порнографическом видеоролике, изображающем секс с собакой.

Панин рассказал, что тот фейк с животным появился в разгар процесса о получении опеки над дочерью. Поэтому помощь Пашаева оказалась весьма кстати. Он, так же, как и в случае с Ефремовым, сделал из процесса «балаган», но своего добился и доказал, что видео недостоверно.

Панин выразил благодарность Пашаеву. Он сказал, что очень рад, что-то дело удалось довести до победного завершения и достичь требуемой цели. Также актер заявил, что на том процессе Пашаев вел себя достойно и смотрелся в качестве адвоката очень «ярко».