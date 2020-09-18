Представители СКР по Ярославской области сообщили о том, что во вторник, 15 сентября, в городе Рыбинск местный житель сексуально надругался, а затем убил двух девочек в возрасте 8 и 13 лет.

Преступником оказался сожитель матери детей, которого в конце прошлого года выпустили из тюрьмы. Он просидел в колонии строгого режима за совершение различных преступлений, включая убийство. Женщина вместе с дочками переехала в Рыбинск из Новосибирской области. После развода она познакомилась с обвиняемым в Сети, а потом начала жить вместе с ним.

Сегодня, 18 сентября, на канале «Подъем» в «Телеграмме» появилась информация о задержании злоумышленника правоохранительными органами. Позднее сотрудники Следкома РФ подтвердили данные сведения.