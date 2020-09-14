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Поскольку автомобиль относится к дорогому изделию, перед взятием его в аренду без водителя нужно все хорошо продумать. В первую очередь серьезно отнестись к составлению договора и во время использования транспортного средства придерживаться всех его пунктов. Особенно арендовать машину очень выгодно во время пребывания в другом городе. К примеру, аренда авто в Калининграде пользуется большим спросом.

Предъявляемые требования к арендатору и срок проката

В зависимости от компании, условия, предъявляемые к арендатору, бывают разные. Выглядят они следующим образом:

  1. Минимальный водительский стаж должен составлять 2 года. При этом в некоторых компаниях он увеличен до 3-5 лет.
  2. Прокат автомобилей выдается лицам, достигшим возраста 18 лет. Иногда он увеличивается до 23-25 лет.

Срок проката бывает посуточный и почасовый. Второй вариант является более удобным для арендатора. Если задержка с автомобилем вышла всего на 1 час, то при посуточной аренде деньги будут взяты как за сутки эксплуатации автомобиля.

Арендовать машину можно краткосрочно и долговременно. Все зависит от целей проката транспортного средства. Следует помнить, что краткосрочная аренда обходится дороже, при этом требования при длительном использовании машины значительно жестче.

Формирование цены

Стоимость взятия одного автомобиля в аренду без водителя зависит от нескольких условий:

  1. Класса транспортного средства.
  2. Поношенности автомобиля.
  3. Комплектации салона.
  4. Длительности проката.
  5. Географии поездок.
  6. Вида страховки.

На формирование окончательной цены могут влиять и другие факторы:

  1. Стаж вождения арендатора.
  2. Нарушение географических ограничений.
  3. Использование топлива больше нормы.
  4. Возврат автомобиля в неряшливом виде.

С учетом всех этих факторов окончательная стоимость аренды может меняться.

Процедура оформления

Алгоритм оформления аренды состоит из пунктов:

  • Арендатор представляет свои личные документы.
  • Заполняется договор, в котором прописываются условия оплаты. Предусматривается полная или частичная предоплата.
  • Составляется акт приемки автомобиля, в котором указываются все присутствующие в нем дефекты.
  • Арендатору передаются ключи.

Такое соглашение можно составлять и по интернету.

Некоторые особенности

При взятии автомобиля в аренду без водителя следует знать о некоторых особенностях сделки. Арендатор должен провести ряд проверок:

  1. Перед подписанием договора просмотреть машину на предмет ее исправности.
  2. Убедиться, что в договоре есть пункт, на основании которого любой ремонт автомобиля проводится за счет компании.
  3. После проведения платежа просмотреть кассовые документы.
  4. Изучить пункты страховки.
  5. Для внешнего осмотра автомобиля взять с собой компетентного специалиста.

Перед сдачей транспортного средства его обязательно нужно помыть. Приемка компанией автомобиля в грязном виде приведет к дополнительным денежным начислениям.

Следует помнить, что оптимальным вариантом является взятие автомобиля на длительный срок. В этом случае компании идут на существенные уступки.

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