Поскольку автомобиль относится к дорогому изделию, перед взятием его в аренду без водителя нужно все хорошо продумать. В первую очередь серьезно отнестись к составлению договора и во время использования транспортного средства придерживаться всех его пунктов. Особенно арендовать машину очень выгодно во время пребывания в другом городе. К примеру, аренда авто в Калининграде пользуется большим спросом.

Предъявляемые требования к арендатору и срок проката

В зависимости от компании, условия, предъявляемые к арендатору, бывают разные. Выглядят они следующим образом:

Минимальный водительский стаж должен составлять 2 года. При этом в некоторых компаниях он увеличен до 3-5 лет. Прокат автомобилей выдается лицам, достигшим возраста 18 лет. Иногда он увеличивается до 23-25 лет.

Срок проката бывает посуточный и почасовый. Второй вариант является более удобным для арендатора. Если задержка с автомобилем вышла всего на 1 час, то при посуточной аренде деньги будут взяты как за сутки эксплуатации автомобиля.

Арендовать машину можно краткосрочно и долговременно. Все зависит от целей проката транспортного средства. Следует помнить, что краткосрочная аренда обходится дороже, при этом требования при длительном использовании машины значительно жестче.

Формирование цены

Стоимость взятия одного автомобиля в аренду без водителя зависит от нескольких условий:

Класса транспортного средства. Поношенности автомобиля. Комплектации салона. Длительности проката. Географии поездок. Вида страховки.

На формирование окончательной цены могут влиять и другие факторы:

Стаж вождения арендатора. Нарушение географических ограничений. Использование топлива больше нормы. Возврат автомобиля в неряшливом виде.

С учетом всех этих факторов окончательная стоимость аренды может меняться.

Процедура оформления

Алгоритм оформления аренды состоит из пунктов:

Арендатор представляет свои личные документы.

Заполняется договор, в котором прописываются условия оплаты. Предусматривается полная или частичная предоплата.

Составляется акт приемки автомобиля, в котором указываются все присутствующие в нем дефекты.

Арендатору передаются ключи.

Такое соглашение можно составлять и по интернету.

Некоторые особенности

При взятии автомобиля в аренду без водителя следует знать о некоторых особенностях сделки. Арендатор должен провести ряд проверок:

Перед подписанием договора просмотреть машину на предмет ее исправности. Убедиться, что в договоре есть пункт, на основании которого любой ремонт автомобиля проводится за счет компании. После проведения платежа просмотреть кассовые документы. Изучить пункты страховки. Для внешнего осмотра автомобиля взять с собой компетентного специалиста.

Перед сдачей транспортного средства его обязательно нужно помыть. Приемка компанией автомобиля в грязном виде приведет к дополнительным денежным начислениям.

Следует помнить, что оптимальным вариантом является взятие автомобиля на длительный срок. В этом случае компании идут на существенные уступки.