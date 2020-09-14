Поскольку автомобиль относится к дорогому изделию, перед взятием его в аренду без водителя нужно все хорошо продумать. В первую очередь серьезно отнестись к составлению договора и во время использования транспортного средства придерживаться всех его пунктов. Особенно арендовать машину очень выгодно во время пребывания в другом городе. К примеру, аренда авто в Калининграде пользуется большим спросом.
Предъявляемые требования к арендатору и срок проката
В зависимости от компании, условия, предъявляемые к арендатору, бывают разные. Выглядят они следующим образом:
- Минимальный водительский стаж должен составлять 2 года. При этом в некоторых компаниях он увеличен до 3-5 лет.
- Прокат автомобилей выдается лицам, достигшим возраста 18 лет. Иногда он увеличивается до 23-25 лет.
Срок проката бывает посуточный и почасовый. Второй вариант является более удобным для арендатора. Если задержка с автомобилем вышла всего на 1 час, то при посуточной аренде деньги будут взяты как за сутки эксплуатации автомобиля.
Арендовать машину можно краткосрочно и долговременно. Все зависит от целей проката транспортного средства. Следует помнить, что краткосрочная аренда обходится дороже, при этом требования при длительном использовании машины значительно жестче.
Формирование цены
Стоимость взятия одного автомобиля в аренду без водителя зависит от нескольких условий:
- Класса транспортного средства.
- Поношенности автомобиля.
- Комплектации салона.
- Длительности проката.
- Географии поездок.
- Вида страховки.
На формирование окончательной цены могут влиять и другие факторы:
- Стаж вождения арендатора.
- Нарушение географических ограничений.
- Использование топлива больше нормы.
- Возврат автомобиля в неряшливом виде.
С учетом всех этих факторов окончательная стоимость аренды может меняться.
Процедура оформления
Алгоритм оформления аренды состоит из пунктов:
- Арендатор представляет свои личные документы.
- Заполняется договор, в котором прописываются условия оплаты. Предусматривается полная или частичная предоплата.
- Составляется акт приемки автомобиля, в котором указываются все присутствующие в нем дефекты.
- Арендатору передаются ключи.
Такое соглашение можно составлять и по интернету.
Некоторые особенности
При взятии автомобиля в аренду без водителя следует знать о некоторых особенностях сделки. Арендатор должен провести ряд проверок:
- Перед подписанием договора просмотреть машину на предмет ее исправности.
- Убедиться, что в договоре есть пункт, на основании которого любой ремонт автомобиля проводится за счет компании.
- После проведения платежа просмотреть кассовые документы.
- Изучить пункты страховки.
- Для внешнего осмотра автомобиля взять с собой компетентного специалиста.
Перед сдачей транспортного средства его обязательно нужно помыть. Приемка компанией автомобиля в грязном виде приведет к дополнительным денежным начислениям.
Следует помнить, что оптимальным вариантом является взятие автомобиля на длительный срок. В этом случае компании идут на существенные уступки.