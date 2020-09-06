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Компания «ВПК» представила армейский внедорожник, который был создан на основе боевого опыта, полученного ВС России во время операции в Сирии. Автомобиль построен на базе бронемашины «Тигр», давно запущенной в серийное производство. Разработчики лишь провели ряд модернизаций.

Так, стандартные двери были заменены более удобными в боевой обстановке откидными калитками, а жесткая металлическая крыша – на снимающуюся мягкую . В кузове авто предусмотрено наличие пяти сидений, имеющих специальную конструкцию для предотвращения травм.

Подумали разработчики и вооружении нового внедорожника. Он оснащен ручными пулеметами «Печенег», ЗРК «Верба» либо «Игла», гранатометами РПГ-26, а также пулеметом КОРД.

Турбированный дизельный двигатель ЯМЗ-534 имеет мощность 240 л.с. Его дополняет шестиступенчатая автоматическая трансмиссия, которая изготовлена в Китае.

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