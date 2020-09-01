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Кандидат медицинских наук, опытный врач-хирург Михаил Маснянкин, занимающийся онкологическими заболеваниями, рассказал о возможных проблемах со слухом у телеведущего Бориса Корчевникова. Он заявил, что операция на мозге требует длительных реабилитационных мероприятий.

Напомним, что на одной из программ Корчевников попросил гостей говорить громко и внятно, так как не смог разобрать их слова. Тогда и зрители, и специалисты заподозрили у него серьезные проблемы со слухом.

Табриз Шахриди, являющийся концертным директором актера и ведущего, назвал все претензии слухами и домыслами. Но Маснянкин утверждает, что потеря слуха вполне может быть одним из симптомов, удаленной опухоли. Он говорит о том, что оперативное вмешательство было слишком глубоким, поэтому возможно появление и других проблем. По мнению онколога, ведущему придется пройти длительную реабилитацию, прежде чем он сможет вернуться к нормальной жизни.

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