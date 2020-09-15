читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, рассказал о болезни опаснее коронавируса.

По словам Онищенко, депрессия может убить человек и без всякого коронавируса, а потому стоит избегать ситуаций, из-за которых может начаться такое состояние.

Также, как он заявил, осенью необходимо выполнять все требуемые рекомендации для того, чтобы снизить до минимума риск заболеть ОРВИ и прочими простудными заболеваниями. Следует сбалансировано и разнообразно питаться, соблюдать режим дня – ночью спать, а не бодрствовать. Также следует ограничить круг общения.

Онищенко отметил, что при простуде и действию низких температур можно подхватить и другие болезни – не только коронавирус, но и грипп, парагрипп, и другие инфекции.

Вам может понравиться

Феминистка Мария Арбатова в 17 лет пережила групповое изнасилование

63-летняя телеведущая, писательница и известная феминистка Мария Арбатова приняла участие в передаче… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.09.2020
  • читать 1 минуту

Поклонники раскритиковали Анну Седокову за слишком откровенный топ

Певица Анна Седокова, бывшая участница группы “ВИА Гра” вызвала у поклонников неоднозначную… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.09.2020
  • читать 1 минуту

В Воронежской области в туннеле зарезали женщину

В Воронежской области жестоко зарезали 59-летнюю местную жительницу. Преступление было совершено утром… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 15 сентября – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 сентября – ясно, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 15 сентября – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 15 сентября – ясно, до 25 °C |