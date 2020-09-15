Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, рассказал о болезни опаснее коронавируса.

По словам Онищенко, депрессия может убить человек и без всякого коронавируса, а потому стоит избегать ситуаций, из-за которых может начаться такое состояние.

Также, как он заявил, осенью необходимо выполнять все требуемые рекомендации для того, чтобы снизить до минимума риск заболеть ОРВИ и прочими простудными заболеваниями. Следует сбалансировано и разнообразно питаться, соблюдать режим дня – ночью спать, а не бодрствовать. Также следует ограничить круг общения.

Онищенко отметил, что при простуде и действию низких температур можно подхватить и другие болезни – не только коронавирус, но и грипп, парагрипп, и другие инфекции.