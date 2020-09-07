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В Башкирии были раскрыты новые тарифы за услуги по вывозу бытовых отходов на мусорные полигоны и переработку.

Урал Искандаров, глава Министерства природопользования и экологии, заявил, что, начиная с 1 сентября, в регионе повышаются тарифы по вывозу мусора. Если раньше за вывоз отходов из многоэтажных жилых зданий брали 70 рублей, то теперь она будет варьироваться от 75 до 95 рублей в зависимости от оператора. В частном секторе тарифы возрастут до 76-96 рублей (раньше они составляли 35 рублей).

Согласно словам руководителя ведомства, увеличение тарифов даст возможность башкирским операторам взяться за постройку мусоросортировочных предприятий, а также заводов по переработке отходов и полигонов для их захоронения.

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