В Башкирии были раскрыты новые тарифы за услуги по вывозу бытовых отходов на мусорные полигоны и переработку.

Урал Искандаров, глава Министерства природопользования и экологии, заявил, что, начиная с 1 сентября, в регионе повышаются тарифы по вывозу мусора. Если раньше за вывоз отходов из многоэтажных жилых зданий брали 70 рублей, то теперь она будет варьироваться от 75 до 95 рублей в зависимости от оператора. В частном секторе тарифы возрастут до 76-96 рублей (раньше они составляли 35 рублей).

Согласно словам руководителя ведомства, увеличение тарифов даст возможность башкирским операторам взяться за постройку мусоросортировочных предприятий, а также заводов по переработке отходов и полигонов для их захоронения.