Во вторник на телеканале «Звезда» появилось видео, на кадрах которого можно увидеть в действии самоходную установку «Змей Горыныч». Машина, применяемая для разминирования на расстоянии, прошла комплексную модернизацию, что позволило отнести ее к новому поколению подобного вооружения.

Особенностью обновленной версии эксперты назвали наличие пулеметной установки, которая управляется дистанционно и способна уничтожать не только наземные, но и воздушные цели. Кроме того, отмечается наличие электромагнитной приставки и использование активной защиты. Именно сочетание этих двух технологий дает возможность уничтожать мины условного противника.

Еще одна интересная особенность – это использование кардинально нового для подобной техники агрегата – электрической трансмиссии, которая функционирует на перезаряжаемых аккумуляторных батареях. Благодаря ей, УР получила возможность перемещаться с позиции на позицию, не раскрывая врагу своего местоположения.