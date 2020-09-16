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В Сирии американский вертолёт АН-64 Apache попал под действие неизвестной системы РЭБ, в результате чего он начал падать.

Инцидент произошёл в провинции Хасаке. Как сообщается, неустановленная система РЭБ сожгла системы и электронные компоненты вертолёта. Сажать его пришлось в аварийном режиме, и у самой земли его всё же получилось выровнять. Пилотам удалось не разбить вертолёт, хотя он и получил некоторые повреждения из-за того, что потеря над управлением была практически полной.

Военные США инцидент в настоящее время не прокомментировали. По некоторой информации, целью полёта вертолёта являлось создание проблем российским патрулям.

Как предполагается, американский вертолёт мог попасть вод воздействие комплекса РЭБ “Красуха-4”, который находится в провинции Хасека на российской авиабазе Камышлы. Так как факт атаки доказать невозможно, ситуацию ни одна из сторон, вероятнее всего, комментировать не будет.

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