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Издание Eurogamer составило ТОП-10 лучших игр, которые появились на широкой публике в период с конца 2013-го по 2020 год. Рейтинг составлялся на основе мнений критиков, а также журналистов, освещающих геймерскую тему и разработчиков игр. В результате лучшей игрой минувшего десятилетия стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild, созданная в приключенческом жанре.

Второе место было отдано игре в жанре РПГ Bloodborne, а на третью позицию участники своеобразного голосования поставили The Outer Worlds (научная фантастика). Замкнула десятку игра «Ведьмак», которая сегодня является одной из наиболее популярной на рынке.

Голосование проходило следующим образом: каждому из 19 участников было предложено расписать любимую пятерку видеоигр. После этого были подсчитаны голоса, что и помогло выявить победителя. Организаторы и участники голосования выразили надежду, что и следующее десятилетие запомнится геймерам интересными играми.

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