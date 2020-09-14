Мероприятие, посвящённое детско-родительским отношениям, пройдёт онлайн 3, 10 и 17 октября. На нём будут присутствовать как известные телеведущие и журналисты, так и представители общественности и бизнес-сообщества.

Один из гостей мероприятия — популярная телеведущая Арина Шарапова — считает, что прежде, чем развивать детско-родительские отношения, нужно работать над контактом внутри семьи. Подробности конференции.

Первая в России благотворительная онлайн-конференция «Дети.РФ» имеет все основания стать регулярной площадкой для диалога пап и мам старших школьников с экспертами, занимающимися вопросами просвещённого родительства и вовлеченными в деятельность по реформированию российского образования и развитию кадрового потенциала страны.

«Жизнь как путь: как помочь ребенку найти призвание и быть счастливым?» — так звучит фокус-тема онлайн-конференции «Дети.РФ».

Дети проходят свой путь в мире, меняющемся с драматической скоростью: новая технологическая революция обгоняет предыдущую, один экономический кризис сменяется другим. Политические войны, пандемии, природные катаклизмы — все это наша сегодняшняя реальность. Жизнь в таком мире требует совершенно новых навыков. Каких? Как и чему учить детей в условиях нестабильности? Как помочь выбрать профессиональный путь и не потерять себя? Как поддержать, не навязывая свое субъективное родительское мнение? Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты в области образования, детства и осознанного родительства обсудят в рамках мероприятия.

Каждый день онлайн-конференции посвящен одной глобальной теме:

• 3 октября — «ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»

• 10 октября — «ОБРАЗОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ»

• 17 октября — «ПРОФНАВИГАЦИЯ»

Участниками конференции станут признанные эксперты по вопросам детства, воспитания, школьного и семейного образования, развития профессиональных компетенций и повышения престижа профессий, а также звездные родители, талантливые дети, телеведущие и журналисты.

Среди спикеров:

• Телеведущая АРИНА ШАРАПОВА;

• Генеральный директор ИД «Аргументы и факты» РУСЛАН НОВИКОВ;

• Директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение», основатель всероссийского проекта «Родительский университет: PRO-родители» КРИСТИНА КОЛЕСНИКОВА;

• Основатель «RuGenerations — российская школа Теории поколений» ЕВГЕНИЯ ШАМИС;

• Руководитель проекта «Атлас новых профессий» ДМИТРИЙ СУДАКОВ;

• Автор медиапроекта «Альтернативное образование в России» АЛЕКСЕЙ СЕМЁНЫЧЕВ;

• Дети-спикеры, среди которых — самый молодой кондитер Тюмени ПЁТР КУЛИКОВ;

• Представители компаний-работодателей с лучшими профориентационными кейсами и многие другие.

«Родители – это первые и главные учителя для ребенка. Воспитывая их, мы вспоминаем собственное детство, чему учили нас, как учились и росли мы сами. Но современные дети уже сами могут нас многому научить, а мы – поддерживать и направлять их в условиях стремительно меняющегося мира. На конференции обсудим, с какими задачами чаще всего приходится сталкиваться многим взрослым и юным участникам, и узнаем, как с ними справляться», – комментирует директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение», основатель проекта «Родительский университет: PRO-родители» Кристина Колесникова.

«На мой взгляд, родители в любые времена должны играть первостепенную роль в выборе приоритетов для ребенка. В здоровых, нормальных семьях, где родители являются примером для собственных детей и где между родителями и детьми царит дружба, не возникает проблем, непонимания и неприятия. Дети сознательно идут на то, чтобы искать идеалы с помощью родителей, срабатывает эффект подражания.

Хотя, безусловно, современным родителям необходимо много учиться и постоянно прогрессировать, чтобы сохранять мир в семье и с детьми особенно. Путь к поиску контакта с ребенком сродни искусству. Не все умеют дружить в принципе и с детьми в частности. И это проблема», — говорит Арина Шарапова, телеведущая, мама, основательница «Школы искусств и медиатехнологий» для развития подростков.

«Идеальных родителей не существует. Мы можем лишь стремиться к совершенству. Нужно принимать тот факт, что каждый родитель совершает ошибки. Важнее уметь анализировать их, превращать в опыт. Мир изменился, поэтому подходы к воспитанию и развитию детей, которые существовали 20-30 лет назад, перестали работать. Одного материнского инстинкта и внутренней интуиции сейчас недостаточно. Родителям нужно учиться быть в контакте со своими детьми», — подтверждает слова Арины Шараповой Татьяна Лазарева, актриса, мама троих детей. На конференции она расскажет о собственных ошибках в воспитании и о том, как ей удается оставаться друзьями со своими детьми, сохраняя при этом родительский авторитет.

Своим мнением по вопросам воспитания поделится и Тутта Ларсен, телеведущая и многодетная мама. «Я думаю, что такие конференции очень актуальны, потому что наше родительское сообщество уже потихоньку признаётся в том, что мы несовершенные, мы не всё в этом мире знаем и умеем. Мы перестаём стыдиться этого, мы начинаем искать помощь, искать поддержку. Мы готовы учиться быть родителями для своих детей. В этом смысле, конечно, такие конференции дают очень хорошие инструменты и возможность более широкого взгляда на воспитание. Я глубоко убеждена, что воспитание в целом возможно только в тотальном сотрудничестве взрослых с детьми, государства с родителями, общества с семьей…» — говорит она.

Участие в мероприятии примут родители со всей страны, независимо от местонахождения. Зарегистрироваться и приобрести доступ к онлайн-конференции можно на официальном сайте.

Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд «Дом с маяком». Некоммерческая организация оказывает поддержку хосписам Москвы и Московской области.

Онлайн-конференция организована компанией «Люди и коммуникации» и пройдёт при поддержке ИД «Аргументы и факты» и ГК «Просвещение».