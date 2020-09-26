Видеоклип на композицию «Красная помада», записанный Наташей Королевой после измены супруга Сергея Глушко, спровоцировал волну критики в адрес певицы в социальных сетях и на видеосервисе YouTube. Подписчикам не понравилось, что «звезда» слишком ярко накрасила губы и наклеила ресницы, а также слишком много внимания уделила демонстрации своего бюста.

Большинство поклонников остались недовольны клипом и пошлым поведением самой исполнительницы. Они написали, что «даже смотреть на это неловко», что «звезды» сейчас выбирают измены и скандалы для хайпа, не пытаясь привлечь внимание качественным творчеством.

Некоторые усмотрели в такой пошлости влияние на певицу Сергея Глушко. Они написали, что «время, проведенное с Тарзаном, оставило неизгладимый след. Его интеллект сделал свое дело». Также отдельные подписчики сокрушались, что «той Натальи, которую когда-то любили жители России, уже нет».