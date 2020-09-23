Наташа Королева высказалась о семейной драме, связанной с изменой её мужа Сергея Глушко.

Как она сообщила поклонникам, сейчас у неё наступил сложный период, и она чувствует эмоциональное напряжение. Держаться в относительно нормальном состоянии ей удаётся благодаря общению с друзьями. Так, недавно Наташа встретилась со своей подругой Идой Достман. Кроме того, не думать о проблемах ей помогают сладкие десерты, в которых обычно она себя ограничивает.

Королева отметила, что все семьи проходят через кризис. Некоторые преодолевают этот кризис и выходят преображёнными, с новыми правилами и семейными ролями, а другие семьи всё теряют. Также певица сообщила, что в японском языке слово “кризис” пишется двумя иероглифами. Один из них означает “разрушение”, а другой – “шанс”. И, как заявляет Королева, разрушение дает новый шанс.

Многие поклонники поддержали певицу, но некоторые уверены, что происходящее является лишь пиаром. К тому же, певица как раз дала анонс нового клипа на песню “Красная помада”.