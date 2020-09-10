читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Натали, исполнительница из РФ, в ходе съемки нового клипа, обнажила свою грудь. На ее страничке в социальной сети «Инстаграм» появились соответствующие фотографии.

46-летняя певица любит похвастаться своей стройной фигурой и шикарными формами перед подписчиками, поэтому часто публикует в Сети фотографии в откровенных нарядах. К тому же она продолжает свою творческую деятельность, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Недавно, к примеру, стартовали съемки ее нового музыкального видео.

Этот клип снят на песню «Поехали на дачу». Его премьера уже состоялась на видеохостинге YouTube. В некоторых сценах звезда предстала в образе русалки, причем она полностью обнажила грудь, прикрыв ее лишь своими волосами. Всего за пару дней пост со снимками набрал более 11 тысяч отметок «нравится».

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Подмосковного бизнесмена убили тремя выстрелами в голову из револьвера

В подмосковном Дмитрове правоохранители принялись за расследование убийства местного предпринимателя. В правоохранительных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В США выразили восторг российской БМП «Курганец-25»

Издание Forbes (США) опубликовало хвалебную статью, посвященную российской БМП «Курганец-25». Автор уверен,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – пасмурно, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 10 сентября – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 10 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Армавир: погода, 10 сентября – ясно, до 25 °C |