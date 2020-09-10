Натали, исполнительница из РФ, в ходе съемки нового клипа, обнажила свою грудь. На ее страничке в социальной сети «Инстаграм» появились соответствующие фотографии.

46-летняя певица любит похвастаться своей стройной фигурой и шикарными формами перед подписчиками, поэтому часто публикует в Сети фотографии в откровенных нарядах. К тому же она продолжает свою творческую деятельность, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Недавно, к примеру, стартовали съемки ее нового музыкального видео.

Этот клип снят на песню «Поехали на дачу». Его премьера уже состоялась на видеохостинге YouTube. В некоторых сценах звезда предстала в образе русалки, причем она полностью обнажила грудь, прикрыв ее лишь своими волосами. Всего за пару дней пост со снимками набрал более 11 тысяч отметок «нравится».