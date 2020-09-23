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Настя Каменских на своей странице в Instagram поделилась очередной пикантной фотографией.

Как отмечается, певица сейчас находится на курорте. На опубликованных фото она позирует на террасе своей виллы. Каменских позирует в нижнем белье топлесс, стоя на первой фотографии спиной к зрителю, в полуобороте на втором снимке, и развернусь полностью – на третьем. Однако на последнем кадре она прикрывает грудь руками.

В подписи Каменских начала рассуждать на философскую тему, затронув вопрос жизненной энергии человека.

Однако подписчики обратили внимание лишь на фото певицы и то, что она пыталась прикрыть. Некоторые из них заявили, что соседи Насти были весьма рады подобному зрелищу из своих окон. Как всегда, нашли и возмущённые подобными чрезмерно откровенными, по их мнению, фото.

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