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Исследователи из Израиля обнаружили черепки с надписями в крепости, возведенной в период существования Иудейского царства. Они были сделаны двенадцатью воинами.

Отмечается, что не менее трех из солдат являлись частью постоянного гарнизона. Проведя экспертизу почерка и воспользовавшись алгоритмом компьютерного зрения, специалисты пришли к мнению, что офицеры этого древнего государства умели читать и писать.

Согласно словам археологов, Иудейское царство, относящееся к эпохе Первого храма, возникло в XI веке до нашей эры и просуществовало примерно 500 лет. Они отмечают, что именно в этот период времени была написана книга Второзакония. Обнаруженные 50 лет назад черепки с надписями тоже относятся к этому временному отрезку.

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