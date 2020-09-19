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В информагентстве Страна.UA сообщили, что в западных регионах Украины местные жители обычно смотрят российские спутниковые каналы, а не украинские.

В прошлом году на Украине прекратили вещание аналоговых телеканалов, перейдя на цифровые, для получения доступа к которым необходимо специальное оборудование. В сельских районах люди в основном устанавливают спутниковые «тарелки». Однако большинство украинских каналов, вещающих для спутникового ТВ, закодировали сигнал, поэтому жители выбирают российские телеканалы, за которые не нужно платить.

Согласно словам Николая Крацива, одного из жителей Западной Украины, большинство его знакомых смотрят российские передачи из-за отсутствия альтернативы. Он добавил, что по РТР часто показывают интересные телешоу про бойцов оперативных служб, а по НТВ можно посмотреть боевики.

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