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На одном из полигонов Астраханской области, на котором проводятся учения «Кавказ-2020» случился инцидент, едва не закончившийся трагедией. Выпущенная из ЗРК С-400 ракета внезапно упала буквально в нескольких метрах от группы военнослужащих. Пострадавших нет, так как боеприпас не взорвался.

Видео этого происшествия появилось в сети. На нем видно, что сперва солдаты начинают внезапно прятаться за боевой техникой, а затем падает ракета. Военнослужащих это происшествие рассмешило. Оператор же, голос которого слышно за кадром, говорит, что получился отличный ролик.

В этот же день президент Владимир Путин посетил полигон Капустный яр. Он наблюдал за испытаниями огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», которая недавно поступила на вооружение российской армии.

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