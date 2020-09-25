На одном из полигонов Астраханской области, на котором проводятся учения «Кавказ-2020» случился инцидент, едва не закончившийся трагедией. Выпущенная из ЗРК С-400 ракета внезапно упала буквально в нескольких метрах от группы военнослужащих. Пострадавших нет, так как боеприпас не взорвался.

Видео этого происшествия появилось в сети. На нем видно, что сперва солдаты начинают внезапно прятаться за боевой техникой, а затем падает ракета. Военнослужащих это происшествие рассмешило. Оператор же, голос которого слышно за кадром, говорит, что получился отличный ролик.

В этот же день президент Владимир Путин посетил полигон Капустный яр. Он наблюдал за испытаниями огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», которая недавно поступила на вооружение российской армии.