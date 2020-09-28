По информации различных сервисов, которые дают возможность отслеживать обстановку в воздушном пространстве, Россия весьма активно перебрасывает на территорию Армении свою боевую авиацию.

Причем существенные изменения были отмечены всего за пару часов до начала вооруженного столкновения этого государства с Азербайджаном. На это обратили внимания сотрудники издания Avia.pro.

К примеру, в ночь на воскресенье в армянской столице приземлился военный транспортник Ан-124. Было это за шесть часов до вооруженного конфликта. Практически перед самым столкновением в Армению направлялся еще один самолет российских ВКС, который летел через Ростов.

Также активность наблюдалась и после начала конфликта. Буквально через несколько часов практически на границе Турции и Армении выявили еще один военный самолет. Пока неизвестно, зачем РФ осуществляет переброску авиации, однако это весьма рискованный шаг. Все дело в том, что обе стороны конфликта весьма активно применяют средства ПВО, которые уже успели сбить несколько десятков беспилотных аппаратов и четыре вертолета.