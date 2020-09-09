16-летняя жительница Сахалина утонула, пытаясь сделать селфи во время сильного шторма. Очевидцы рассказали, что ее буквально смыло с пирса у унесло в бурлящую воду. Все произошло буквально за несколько секунд, поэтому среагировать никто не успел.

Девушка погибла в городе Холмске, рядом с Приморским бульваром. Ей очень хотелось сфотографировать себя на фоне бушующего моря, однако она не учла силу шторма. Студентка повернулась спиной к волнам, но ее практически сразу сбила с ног и унесла большая волна.

Очевидцы предпринимали попытки зайти в воду, но это им не удавалось из-за сильного шторма. Девушку вытащили приехавшие на вызов сотрудники МЧС. Они тут же привлекли медиков к проведению реанимационных мероприятий, однако спасти студентку не удалось.