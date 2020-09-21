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Представители московского метрополитена рассказали о том, что сегодня, 21 сентября, в дневные часы пришлось остановить движение поездов в Таганско-Краснопресненской линии по причине происшествия с одним из пассажиров.

Согласно их словам, на фиолетовой ветке поезда прекратили движение, начиная от «Котельников» и заканчивая «Выхино». Отмечается, что на путях был обнаружен человек. Работники столичной подземки добавили, что в обратном направлении составы перемещаются с более продолжительными интервалами времени.

Несколько часов спустя сотрудники метро предоставили СМИ информацию о том, что перемещение поездов на соответствующей линии было восстановлено, а график их движения подкорректирован. Подробности инцидента при этом не раскрываются.

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