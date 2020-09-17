На фотографиях с боевых учений, которые проходят на астраханском полигоне, можно увидеть изображение танка Т-90А, подбитого из ПТРК «Конкурс». Подробности об этом инциденте не сообщаются, но известно, что выстрел по танку был нанесен из «воюющей» на той же стороне БМП.

Пользователи социальных сетей пишут, что ракета, угодившая в танк, не пробила броню. Однако сильно пострадали навесные защитные элементы. Высказываются и предположения о том, что боковая броня не пострадала благодаря ящику с запасными инструментами и принадлежностями.

Министерство обороны не комментирует фотографии, появившиеся в интернете. Никаких данных о жертвах во время попадания в ракеты в танк не приводятся. Мало того, неизвестно даже, когда именно произошел изображенный на снимках инцидент.