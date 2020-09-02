49-летний житель Ставрополя задержан по подозрению в убийстве. Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщает, что он, находясь в состоянии опьянения, избил до смерти свою сожительницу.

Известно, что между гражданскими супругами вечером, 19 августа произошел конфликт. Его причиной было чрезмерное употребление мужчиной спиртных напитков. В результате ссоры подозреваемый набросился на женщину и нанес ей несколько сильных ударов кулаками по голове.

Пострадавшую доставили в больницу, однако помочь ей врачи не смогли. Женщина скончалась буквально через несколько дней от серьезных травм.

В отношении сожителя открыто уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Следователи СК выясняют все обстоятельства дела, проводят необходимые экспертизы и собирают доказательную базу для передачи дела в суд.