В Москве горожане стали более активно выкупать земельные участки.

Связано это с введением недавней льготы, по которой физлица, являющиеся владельцами объектов капитального строительства, имеют право приобрести земельные участи под ними по меньшей цене. Льгота была введена 6 апреля 2020 года.

За прошедшие с момента введения льготы месяцы было оформлено 16 договоров на приобретение участков. Для сравнения – за 2019 год аналогичных договоров было заключено всего 17.

Общая площадь составила 1,6 гектара, общая стоимость – 29,6 миллиона рублей. Отмечается, что, если бы участки покупались по их полной кадастровой стоимости, они обошлись бы в 73,9 миллиона рублей.

Кроме того, москвичи начали более активно арендовать участки с дальнейшим возведением на них индивидуального строительства. Так, с начала года было реализовано 50 земельных участков.