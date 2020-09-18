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На территории Крымского полуострова священнослужитель упал со скалы и получил смертельные травмы. С ним был ребенок, который остался жив.

Ольга Постнова, представитель регионального управления СКР, отметила, что данный инцидент случился в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Согласно имеющимся сведениям, мужчина скончался, а ребенок травмирован. В настоящий момент времени осуществляется доследственная проверка.

Позднее на интернет-портале храма святителя Николая Мирликийского, расположенного в Хамовниках, появились сведения о том, что умершим являлся клирик Александр Шумский. Он отдыхал в Севастополе вместе со своим внуком.

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