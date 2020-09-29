Представители азербайджанского Министерства обороны сообщили о подбитии 4-х армянских танков в рамках наступления на город Физули, расположенный в Нагорном Карабахе.

Согласно опубликованному сообщению, армия Азербайджана в настоящий момент времени пытается захватить вышеуказанный населенный пункт. В ведомстве добавляют, что в отрезок между 7 и 8 часами утра было уничтожено еще 4 единицы бронетехники противника. Боевые действия еще не закончены.

Ранее военные Азербайджана заявили, что армянские ВС осуществили обстрел их поселений, что привело к гибели мирных людей. Армения в свою очередь отметила, что азербайджанские ВВС нанесли авиаудар по ее позициям, а затем Баку «начал масштабное наступление».