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Армянское военное ведомство сообщает, что слухи о турецких истребителях, оказывающих помощь азербайджанской стороне, подтвердились. По словам пресс-секретаря Шушан Степанян, один из таких самолетов сегодня сбил Су-25, принадлежащий ВС Армении.

Представительница Минобороны рассказала, что турецкий самолет взлетел с аэродрома Гянджа, находящегося на территории Азербайджана. Он организовал прикрытие для беспилотников, которые нанесли ряд ударов по населенным пунктам как в Нагорном Карабахе, так и в Армении. Во время выполнения этой задачи F-16 также сбил самолет Су-25, принадлежащий армянским ВС. Его пилот не выжил после падения самолета.

В связи с этим официальный Ереван намерен сделать заявление, что Турция проявляет агрессию по отношении к Армении. В нем будет упомянут сбитый штурмовик, а также доказательства, что он был атакован именно турецким истребителем.

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