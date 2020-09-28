читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Азербайджан продолжает нести потери военной техники в ходе вооруженного конфликта с Арменией.

Так, на данный момент известно о двух уничтоженных армянскими силами ПВО вертолетах, а также трех боевых БЛА. Помимо этого, Азербайджан теряет и наземную технику.

Чтобы подтвердить это, армянское Министерство обороны разместило в интернете ролик, на кадрах которого можно увидеть поражение ракетами сразу двух танков, которые стоят на вооружении армии Азербайджана. В настоящий момент известно об уничтожении трех боевых машин Т-72 и двух Т-90.

В описании к опубликованному видео значится следующее:

“Армянские вооруженные силы продолжают уничтожать азербайджанские танки и бронетехнику”

Несут потери и ВС Армении. Официальный Баку уже успел заявить о том, что в понедельник было уничтожено 12 армянских ЗРК, которые не давали возможности Азербайджану задействовать в боевом конфликте авиацию. Теперь такая возможность появилась, поэтому самолеты уже готовятся к вылетам.

Минобороны Армении разместило видео уничтожения азербайджанских танков

Вам может понравиться

В Смоленской области неизвестные сожгли женщину

На территории города Десногорск, расположенного в Смоленской области, случайными прохожими было найдено… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Украина лишила Россию двух военных кораблей «Каракурт»

Российские СМИ написали о том, что ракетные корабли «Каракурт», находящиеся на верфях,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Нагорном Карабахе введено военное положение и объявлена мобилизация

Лидер Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян издал указ о проведении всеобщей мобилизации, а… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 28 сентября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 25 °C |