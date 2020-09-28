Минобороны Армении разместило видео уничтожения азербайджанских танков

Азербайджан продолжает нести потери военной техники в ходе вооруженного конфликта с Арменией.

Так, на данный момент известно о двух уничтоженных армянскими силами ПВО вертолетах, а также трех боевых БЛА. Помимо этого, Азербайджан теряет и наземную технику.

Чтобы подтвердить это, армянское Министерство обороны разместило в интернете ролик, на кадрах которого можно увидеть поражение ракетами сразу двух танков, которые стоят на вооружении армии Азербайджана. В настоящий момент известно об уничтожении трех боевых машин Т-72 и двух Т-90.

В описании к опубликованному видео значится следующее:

“Армянские вооруженные силы продолжают уничтожать азербайджанские танки и бронетехнику”

Несут потери и ВС Армении. Официальный Баку уже успел заявить о том, что в понедельник было уничтожено 12 армянских ЗРК, которые не давали возможности Азербайджану задействовать в боевом конфликте авиацию. Теперь такая возможность появилась, поэтому самолеты уже готовятся к вылетам.