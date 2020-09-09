читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актёр Михаил Ефремов в интервью изданию “Московский комсомолец” рассказал о том, как провёл свою первую ночь в СИЗО.

Так, он рассказал, что плохо спал, как и всё последнее время после аварии. Ему предложили валерьянку перед сном, но и она не помогла. Также Ефремов сообщил, что чувствует себя относительно нормально, и у него нет болезней, из-за которых его могли бы отпустить из СИЗО. Разве что ему немного затруднительно подниматься на крышу седьмого этажа, но, как отметил актёр, ходить полезно.

О своих сокамерниках Ефремов высказался, что они обычные ребята, но сейчас он больше сам в себе. К нему также приходил психолог.

Также Ефремов заявил, что в СИЗО достаточно хорошо, и нормально кормят. В камере он собирается читать, и взял с собой несколько книг. Также он смотрел по телевизору футбол.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Трамп обвинил Пентагон в развязывании войн ради контрактов для ВПК

Дональд Трамп, американский лидер, в ходе своего вчерашнего выступления отметил, что Пентагон… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Сын Валерии женился на бывшей возлюбленной сына мэра Владивостока

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин в конце августа женился на Лиане Волковой,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.09.2020
  • читать 1 минуту

Матвиенко: Мир устал от мужской политики, наступает «эра мягкой силы»

Валентина Матвиенко, член Совета Федерации, в рамках выступления на мероприятии «Лидеры России»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 9 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 сентября – ясно, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 9 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 26 °C |