Актёр Михаил Ефремов в интервью изданию “Московский комсомолец” рассказал о том, как провёл свою первую ночь в СИЗО.

Так, он рассказал, что плохо спал, как и всё последнее время после аварии. Ему предложили валерьянку перед сном, но и она не помогла. Также Ефремов сообщил, что чувствует себя относительно нормально, и у него нет болезней, из-за которых его могли бы отпустить из СИЗО. Разве что ему немного затруднительно подниматься на крышу седьмого этажа, но, как отметил актёр, ходить полезно.

О своих сокамерниках Ефремов высказался, что они обычные ребята, но сейчас он больше сам в себе. К нему также приходил психолог.

Также Ефремов заявил, что в СИЗО достаточно хорошо, и нормально кормят. В камере он собирается читать, и взял с собой несколько книг. Также он смотрел по телевизору футбол.