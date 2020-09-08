Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, почему не получается полностью решить проблему с ливневками.

Согласно его заявлению, причина очень проста – недостаток средств. Как заявил Метшин, денег всегда мало, а жители считают, что, раз какие-то проблемы были решены, то и с ливневками проблем быть не должно. Однако, как сообщил мэр Казани, на ремонт ливневой канализации необходимо 3,7 миллиарда рублей. В бюджете же есть всего лишь 250 миллионов. Подобную ситуацию Метшин сравнил с кашей из топора.

Однако жителей города подобное объяснение не удовлетворило и весьма возмутило. Как они высказались в комментариях, мэру следует постыдиться за подобное оправдание. Они заявили, что в первую очередь нужно было сократить бюджет себе и отметили, что почему-то средства на певцов и салюты есть, а на ливневки и асфальт – нет.