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Популярная актриса Мария Шукшина уверена, что многие ток-шоу, которые выходят на российском ТВ, не несут ничего полезного зрителю, а лишь развращают его и инфицируют вирусом бескультурья. Она намерена предпринять все возможные меры, чтобы исправить ситуацию.

Основные претензии Шукшина предъявляет таким программам, как «Пусть говорят», «Звезды сошлись» и им подобным. Актриса считает, что эти передачи лишают россиян души, а также того внутреннего света, который озаряет человека при его появлении в этом мире.

Шукшина заявила, что уже отправила соответствующие письма с жалобами Владимиру Путину, а также патриарху Кириллу, который должен нести ответственность за нравственное воспитание россиян.

Актриса также заметила, что последствиями регулярного просмотра подобных программ являются одиночество, озлобленность и безграничное потребительство. Все это, по ее мнению, провоцирует не только ТВ, а еще и интернет, российская эстрада и даже современный театр.

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