Инстаграм-аккаунт Марии Горбань пополнился несколькими новыми весьма откровенными фото. Актриса в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, поэтому не упускает возможности порадовать поклонников снимками непосредственно с пляжа.

На одной из фотографий телезвезда продемонстрировала свое идеальное тело, лежа в сетчатом гамаке с книгой в руках. Другой снимок сделан крупным планом, да так, что подписчики моментально обратили внимание на выпирающие ключицы актрисы. И предложили покормить ее, чтобы девушка не выглядела настолько худой.

Основная масса комментариев – это нескончаемый поток комплиментов. «Нельзя быть настолько красивой», «Самая желанная актриса России», «Отличный ракурс», – похвалили Горбань подписчики.

Мария отправилась в отпуск на Мальдивы вместе со своим мужем Кириллом Зоткиным. Пара оформила отношения еще 4 года назад.