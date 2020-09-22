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Инстаграм-аккаунт Марии Горбань пополнился несколькими новыми весьма откровенными фото. Актриса в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, поэтому не упускает возможности порадовать поклонников снимками непосредственно с пляжа.

На одной из фотографий телезвезда продемонстрировала свое идеальное тело, лежа в сетчатом гамаке с книгой в руках. Другой снимок сделан крупным планом, да так, что подписчики моментально обратили внимание на выпирающие ключицы актрисы. И предложили покормить ее, чтобы девушка не выглядела настолько худой.

Основная масса комментариев – это нескончаемый поток комплиментов. «Нельзя быть настолько красивой», «Самая желанная актриса России», «Отличный ракурс», – похвалили Горбань подписчики.

Мария отправилась в отпуск на Мальдивы вместе со своим мужем Кириллом Зоткиным. Пара оформила отношения еще 4 года назад.

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