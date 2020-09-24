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Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал новое видео с Аллой Пугачевой.

В кадре Пугачева улыбается под музыку в то время, когда едет в машине. Галкин опубликовал видео с целью признаться певице в любви, однако лишь напугал поклонников внешним видом Аллы Борисовны.

Слишком близкая съёмка фронтальной камерой привела к тому, что лицо певицы оказалось сильно искажено и позволила разглядеть все недостатки её кожи. Так, поклонники отметили, что сделанная Пугачевой пластика не пошла ей на пользу, и сравнили её лицо с лицом человека, больного флюсом, либо перебравшего накануне алкогольных напитков. Также было замечено, что, как бы Пугачева не молодилась, её настоящий возраст всё равно видно.

Одни задались вопрос, зачем Галкин вообще опубликовал такое видео, и отметили, что так можно вызвать и обратный эффект. Впрочем, верные поклонники лишь восхитились внешним видом Аллы Борисовны и заявили, что с таким мужчиной, как Галкин, женщина лишь хорошеет.

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